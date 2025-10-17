Tra pochi giorni, precisamente dal prossino 20 ottobre, è possibile presentare domanda di iscrizione al Centro Educativo comunale, perché i minori possano frequentare il servizio Compiti Doposcuola al Centro Educativo Comunale, finanziato dal Comune a sostegno delle famiglie.

Svolgimento dei compiti e attività ludiche sono incluse nel programma "doposcuola" condotto dagli educatori professionali della municipalizzata Geseco.

Destinatari del servizio sono bambini e ragazzi di Arzachena di età tra i 6 e i 16 anni (oltre 1300 complessivamente, tra centro e borghi). Giornate e orari sono i seguenti: lunedì e martedì, dalle 15:30 alle 17:30, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19. Fino al termine dell’anno scolastico in corso e sino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Il modulo può essere ritirato anche a mano al Front Office in via Crispi n. 5, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12:30 e il lunedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. Particolare attenzione allo svolgimento dei compiti sarà rivolta ai bambini in possesso della certificazione di cui alla Legge n.170/2010, non garantendo, comunque, il rapporto educatore bambino 1/1. Il servizio sarà condotto da 2 educatori per turno con un massimo di 20 bambini.

