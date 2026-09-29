«Vogliamo regalare ad Arzachena un'atmosfera magica e al contempo consolidare l'attrattività del nostro territorio anche nei mesi invernali»; lo dichiara l'Amministrazione comunale che, sebbene la stagione turistica estiva non sia ancora conclusa, pensa già al Natale e alle festività di fine anno. A tal fine è stato pubblicato l’avviso per la creazione del calendario unico degli eventi, che prevede allestimenti diffusi, giostre, il Villaggio di Babbo Natale, artigianato nei locali sfitti e animazione nei borghi.

L’obiettivo dell’amministrazione Ragnedda è «costruire un programma unitario di qualità che metta al centro i bambini e le famiglie, rianimi le vie del centro storico e valorizzi le nostre tipicità, coinvolgendo attivamente gli operatori e l'intera comunità, dal centro urbano ai borghi. Puntiamo sull’idea di temporary shop per riaccendere i locali commerciali sfitti e» ospitare «mostre, preparazione e vendita di prodotti enogastronomici, artigianato, vintage».

Il progetto Natale 2026 prevede un percorso di luci e allestimenti scenografici, con luminarie e proiezioni dall’8 dicembre al 6 gennaio nel vecchio quartiere, dall’Emiciclo Europa fino alla Scalinata di Santa Lucia, passando per piazza Risorgimento e corso Garibaldi.

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, con il Villaggio di Babbo Natale, giostre, laboratori e spettacoli a tema nelle giornate dell’8, dall’11 al 13 e dal 18 al 24 dicembre. Prevista anche l’apertura straordinaria di locali commerciali sfitti, destinati a ospitare attività temporanee, mentre nei borghi e nelle frazioni saranno organizzati eventi diffusi.

Proposte o richieste di contributo, fino all’80 per cento della spesa, entro le ore 12 del 29 ottobre 2026.

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