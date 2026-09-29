La procura di Tempio sta procedendo su un episodio segnalato dall’avvocato Pietro Carzedda, legale del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Il primo cittadino è stato pesantemente minacciato da un soggetto non ancora identificato con un post su Facebook. L’avvocato Pietro Carzedda ha provveduto a consegnare ai magistrati i contenuti comparsi sui social.

Il sindaco di Olbia, in passato, è stato oggetto di insulti e post diffamatori che sono stati acquisiti e in diversi casi hanno portato all’apertura di procedimenti penali, alcune dei quali conclusi con le condanne dei responsabili dei reati contestati dalla procura di Tempio.

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L’avvocato del primo cittadino di Olbia ha rilasciato una dichiarazione: «In qualità di legale di fiducia di Settimo Nizzi, comunico che è stata formalmente presentata denuncia-querela nei confronti di un soggetto in relazione a un post pubblicato il 19 settembre 2026 sul social network Facebook, contenente espressioni dal forte contenuto intimidatorio direttamente rivolte al mio assistito».

Le espressioni utilizzate «travalicano, a nostro avviso, i limiti della legittima critica politica e impongono la massima attenzione. La querela è stata presentata presso la Procura della Repubblica competente per il tramite del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia, cui spetterà ogni valutazione sulla rilevanza penale dei fatti e sulle eventuali responsabilità». 

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