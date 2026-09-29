La procura di Tempio sta procedendo su un episodio segnalato dall’avvocato Pietro Carzedda, legale del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Il primo cittadino è stato pesantemente minacciato da un soggetto non ancora identificato con un post su Facebook. L’avvocato Pietro Carzedda ha provveduto a consegnare ai magistrati i contenuti comparsi sui social.

Il sindaco di Olbia, in passato, è stato oggetto di insulti e post diffamatori che sono stati acquisiti e in diversi casi hanno portato all’apertura di procedimenti penali, alcune dei quali conclusi con le condanne dei responsabili dei reati contestati dalla procura di Tempio.

L’avvocato del primo cittadino di Olbia ha rilasciato una dichiarazione: «In qualità di legale di fiducia di Settimo Nizzi, comunico che è stata formalmente presentata denuncia-querela nei confronti di un soggetto in relazione a un post pubblicato il 19 settembre 2026 sul social network Facebook, contenente espressioni dal forte contenuto intimidatorio direttamente rivolte al mio assistito».

Le espressioni utilizzate «travalicano, a nostro avviso, i limiti della legittima critica politica e impongono la massima attenzione. La querela è stata presentata presso la Procura della Repubblica competente per il tramite del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia, cui spetterà ogni valutazione sulla rilevanza penale dei fatti e sulle eventuali responsabilità».

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