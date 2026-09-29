Dal prossimo 1° ottobre don Francesco Bregoli si insedierà come parroco militare e cappellano della Scuola Sottufficiali della Marina Militare. Succederà a don Bastianino Pirino, titolare della sede, mentre negli ultimi due anni l’incarico è stato svolto temporaneamente da don Umberto Deriu, parroco di La Maddalena.

Per don Bregoli, 49 anni, si tratta di un ritorno in Sardegna, dove ha già maturato una significativa esperienza nell’assistenza spirituale al personale delle Forze Armate. Sacerdote bresciano, è stato cappellano militare della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, incarico che risulta ricoprisse ancora nel settembre 2024. Durante la permanenza nell’Isola ha svolto il proprio ministero anche presso la caserma “MAVM Salvatore Pisano” di Capo Teulada, a contatto con reparti dell’Esercito.

La Maddalena, inoltre, non gli è sconosciuta. Il 14 marzo 2024 partecipò infatti al Precetto pasquale interforze celebrato nell’aula magna “Primo Longobardo”, alla presenza di circa 400 militari appartenenti a Marina, Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Successivamente don Bregoli lasciò la Sardegna per essere destinato a Padova, cappellano dell’Esercito. Il nuovo incarico segna dunque il ritorno in Sardegna e nell’arcipelago del sacerdote.

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