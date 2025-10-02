Arzachena continua a investire sugli eventi anche in autunno, stagione nella quale vengono proposti sport, outdoor, convegni e folclore. Il calendario di Arzachena Eventi, iniziato l’11 aprile scorso con l’inaugurazione della scalinata della chiesa di Santa Lucia e proseguito per tutta l’estate, va a completarsi ora nel mese di ottobre con gli appuntamenti del 2025.

Mentre è in corso nell’ex chiesa di San Pietro la Mostra sull’antica lingua gallurese dal titolo “La società delle parole estinte”, che chiuderà a fine anno, ieri primo d’ottobre ha avuto luogo, nello Spazio Nexus, il convegno su outdoor , gastronomia e cultura per attrarre flussi turistici per tutto l’anno, dal titolo “Arzachena dopo l’estate”. Gli appuntamenti proseguono domani, 3 ottobr, con la 25ª edizione di “Voci di maggio”, concerto degli Istentales e della tribute band Creedence Clearwater Revived”, con degustazioni e stand di artigianato tipico, il tutto alle 21:30 in piazza Risorgimento. Il 4 invece avrà luogo la 4ª edizione della “Passeggiata del Golfo”, giunta alla 4ª edizione a Cannigione, rito religioso e momento conviviale, a partire dalle ore 8:30. Sempre il 4 ottobre” Canti e Baddi di Gaddura”, parata con maschere e banda musicale, degustazioni di piatti tipici in collaborazione con associazioni, bar e ristoranti del centro storico, a partire dalle 18:00.

Ancora il 4 ottobre alle 20, in Piazza Risorgimento, il concerto di Maria Giovanna Cherchi; il 5 ottobre per “Voci di Maggio”, spettacolo Brothers of Sound con esibizione del comico Benito Urgu, con degustazioni, stand di artigianato tipico, alle 21:00 in piazza Risorgimento. Dal 10 al 12 ottobre invece spazio allo sport, a Laconia, col Campionato Italiano Waszp Arzachena. Il 10 ottobre, “Adolescenze in gioco”, spazio con "Me nessuno mai", incontro sul benessere degli adolescenti, interessi e sogni, alle 16:00 nello Spazio Nexus. Dal 18 al 25 ottobre Campionati Europei di “Iqfoil Youth e Junior, a Laconia. L’ultimo evento del calendario è fissato per il 25 ottobre con “Canti e Baddi di Gaddura”, tradizionale gara a chitarra con accompagnamento di Cantores, in piazza Risorgimento. Arzachena Eventi 2025 è stato promosso dalla delegata allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni, dal delegato alla Cultura Giovanni Carta e dall'assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

