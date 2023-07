«Bivacchi e atti vandalici hanno causato danni all’ambiente, ai cartelli informativi e raccoglitori di rifiuti spiaggia nei giorni scorsi». Lo denuncia sulla propria pagina Facebook l’Amministrazione comunale di Arzachena che chiede la collaborazione dei cittadini ricordando il numero di pronto intervento 112 «per contribuire alla tutela dell’ambiente e dell’ordine pubblico».

I litorali interessati dagli ultimi, recenti fatti «sono la spiaggia di Tanca Manna, dove sono avvenuti più episodi negli ultimi tre anni, e nella spiaggia di Tre Monti, a Baja Sardinia». Con l’estate dunque tornano a ripetersi situazioni di diseducazione, che talvolta diventano anche vandaliche, passando dall’abbandono indiscriminato della spazzatura ad azioni lesive tanto del decoro quanto dell’ambiente, bene primario e base del fenomeno turistico, e che va tutelato e salvaguardato. Fenomeni questi che riguardano non soltanto il Comune smeraldino ma anche altre località caratterizzate, nella buona stagione, da presenze turistiche più o meno massicce che determinano il verificarsi di problematiche che non sempre le Amministrazioni comunali sono in grado di fronteggiare con le strutture e il personale a disposizione.

Tornando agli episodi sopra citati, l’Amministrazione comunale di Arzachena, oltre ad aver condannato «questi comportamenti scorretti e irrispettosi, ha allertato il Comando di Polizia Municipale affinché si attivi per l’individuazione dei responsabili».

