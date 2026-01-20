In occasione della memoria di San Sebastiano, patrono dei Corpi di Polizia Locale/Municipale, è stato presentato dal comandante, il maggiore Simone Testa, il cappellano della locale caserma, don Jacek Meczel, recentemente nominato dal vescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari.

Don Jacek, già parroco di San Pantaleo, dallo scorso mese di ottobre ha assunto la guida della parrocchia di Santa Maria della Neve in Arzachena e ora, a tale incarico, somma anche quello di cappellano del locale Corpo di Polizia Municipale. D’ora in avanti accompagnerà gli eventi solenni e le cerimonie ufficiali del Comune, offrendo un supporto non solo spirituale, ma anche come punto di riferimento morale e personale. La cerimonia si è svolta questa mattina presso la sede del Comando, in piazza Onorevole Filigheddu, riunendo autorità civili, militari e religiose.

L'incontro – scrive l’amministrazione comunale – ha sottolineato l’importanza di avere un punto di riferimento spirituale e umano all'interno della struttura, capace di promuovere il dialogo e la coesione sociale. Il supporto del cappellano è trasversale e aperto a tutti. Il comandante Simone Testa e il delegato alla Polizia Locale, Salvatore Mendula, hanno sottolineato come la nomina del cappellano arricchisca il corpo «di una guida preziosa, per rinsaldare quel senso di comunità e spirito di servizio che ogni agente mette in campo quotidianamente sulle strade di Arzachena, soprattutto in giornate di intenso impegno come queste, in cui in Sardegna vige lo stato di allerta rossa per il maltempo.

