Allerta gialla fino alla mezzanotte di domani (come in tutta la Sardegna) e a Olbia, città sensibile al rischio idrogeologico, si rafforzano i controlli. Oggi alle 18, informa una nota del Comune, si è riunito il COC (Centro operativo comunale) presieduto dal Sindaco Settimo Nizzi che ha verificato la prontezza del sistema di Protezione Civile Comunale e disposto il monitoraggio dell’evento con il presidio del territorio da parte della Polizia Locale e delle Associazioni di Protezione Civile. «Il COC – informa la nota – rimarrà operativo per tutta la durata dell’allerta gialla in corso con aggiornamenti periodici sull’evoluzione dello scenario. Tutta la struttura comunale è preallertata e pronta ad intervenire. Si raccomanda di tenersi informati e di osservare le norme di autoprotezione. Per maggior informazioni si veda il sito del Comune di Olbia, www.comune.olbia.ot.it e www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/it». La situazione al momento non è preoccupante. La tragedia che in questi giorni si è abbattuta sull’Emilia Romagna ha riportato alla mente i drammatici eventi di dieci anni fa quando il ciclone Cleopatra provocò solo nella città gallurese nove vittime per l’esondazione dei canali nel centro urbano e il crollo della strada di Monte Pino.





