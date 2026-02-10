Dopo oltre un anno di lavori è stato completato il restauro della cattedrale di San Pietro Apostolo a Tempio. I lavori, finanziati dalla Regione con quasi mezzo milione di euro, sono iniziati alla fine del 2024 e si erano resi necessari anche per la fruizione sicura di alcune parti dell’edificio.

L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tempio ai tecnici Mario Battino, Claudio Marras e Pietro Sotgiu un intervento complesso che ha riguardato soprattutto il tetto della cattedrale. Sono state sostituite oltre ventimila tegole, la copertura della chiesa era fortemente danneggiata e le infiltrazioni d’acqua stavano danneggiando le cappelle e l’aula liturgica.

Le pessime condizioni del tetto stavano creando problemi serissimi anche all’interno della cattedrale.

