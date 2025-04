Ricerche in corso nel mare davanti a Olbia: mezzi e uomini della Capitaneria di porto sono mobilitati da ieri sera dopo che una telefonata ha segnalato il mancato rientro sulla terraferma di due fratelli, G. D. e L. D., 20 e 24 anni.

I due erano usciti di mattina presto a bordo di un natante in vetroresina bianco per una battuta di pesca e hanno fatto rotta in direzione Golfo Aranci: sarebbero dovuti rientrare nel pomeriggio ma al calare del buio non avevano ancora toccato terra. A quel punto, alla centrale operativa della Capitaneria è arrivata la telefonata della compagna di uno dei due che lanciava l'allarme. Le ricerche avvengono sia per mare, in una zona piuttosto ampia che arriva fino a Golfo Aranci, con la mobilitazione di un gommone e una motovedetta sia dal cielo, con l'impiego di un elicottero AB412 partito dalla base di Decimomannu.

Controlli vengono effettuati anche a terra. Intorno alla mezzanotte, le ricerche erano ancora in corso. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche in quel tratto di mare non sono state buone. I telefonini dei due fratelli hanno agganciato per l'ultima volta una cella telefonica intorno alle 16. Poi più niente.

