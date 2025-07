«Un viaggio tra volti, gesti, emozioni; lo sport locale si racconta con la forza silenziosa delle foto dell'indimenticabile Andrea Nieddu»: è questo il titolo della mostra itinerante presente nel centro storico di La Maddalena, tra via XX Settembre e piazza Garibaldi, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione col figlio, Gianni; «Un percorso visivo che celebra l’identità sportiva della nostra isola».

Identità sportiva rappresentata dalla squadra dell’Ilva (nei 120 anni di storia; Ilvarsenal, IlvaMarisardegna, IlvaMaddalena) che, come ha detto recentemente il sindaco, Fabio Lai, «non è solo una squadra di calcio ma un patrimonio storico e culturale di La Maddalena». E l’Ilva, la sua squadra del cuore, Andrea Nieddu, recentemente scomparso - giornalista pubblicista, fotografo appassionato, collaboratore di testate regionali e locali, conduttore di programmi di tv e radio locali - ha seguito fin da giovanissimo, prima con ampi servizi fotografici e poi anche come giornalista, raccontandone puntualmente le vicende sportive (in Promozione, Eccellenza, Serie D e Serie C2) con le cronache e le fotografie.

Una parte, benché minima, dell’immenso patrimonio fotografico di Andrea Nieddu, è esposta, in questi giorni, in grandi cornici di legno, realizzate dall’Amministrazione comunale, per rendere omaggio ad un figlio di quest’isola, non solo da lui raccontata per tanti anni nei molteplici aspetti, di cronaca, amministrativi, sociali e sportivi ma anche documentata con le istantanee in bianco e nero e analogiche prima a colori puoi e digitali.

