Limitatamente alla giornata di domani, 8 luglio, martedì, a seguito del bollettino di previsione di pericolo incendio (Codice Rosso), il sindaco Roberto Ragnedda ha disposto il monitoraggio degli accessi veicolari lungo la strada comunale di Liscia Ruja.

Più precisamente, dopo aver riunito oggi il Coc (Centro Operativo Comunale) e richiamata l’ordinanza n° 25 del 3 giugno di quest’anno di disciplina del traffico veicolare nella strada di Liscia Ruja, in considerazione della pericolosità esistente in quell’area in caso di incendi poiché esiste un’unica strada utilizzata in entrata e in uscita, non garantendo il rapido intervento dei mezzi di soccorso e spegnimento, ha disposto che l’accesso alla strada di Liscia Ruja sia consentito per un massimo di 300 auto.

L’accesso esistente all’area adibita ai parcheggi, compresa quella riservata ai consorziati Costa Smeralda, dovrà essere vigilata a cura del personale dei concessionari degli stessi e si dovrà consentire l’accesso a un massimo di 300 auto e comunicato tempestivamente al Comando della Polizia Locale una volta raggiunto il numero autorizzato. Dal divieto sono esclusi i mezzi di soccorso e di Polizia e i mezzi dei Servizi Consortili antincendio del Consorzio Costa Smeralda.

