Anche quest’anno la Scuola Sottufficiali di La Maddalena ospiterà 100, fra ragazze e ragazzi, che in 2 turni parteciperanno ai Corsi Velici Estivi. Corsi che vengono organizzati dalla Marina Militare, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Servizio Civile Universale. E sono rivolti a studenti delle Scuole secondarie di 2º grado. Giungeranno a La Maddalena giovanissimi nati negli anni 2008, 2009 e 2010, residenti in Italia, con certificato medico di idoneità per attività sportiva non agonistica e che sappiano nuotare. Si avranno 2 corsi: dall’8 al 18 luglio per i primi 50 (25 ragazze 25 ragazzi); e dal 22 luglio al 1 agosto gli altri 50. Le prove teoriche si svolgeranno presso le strutture della Scuola Sottufficiali mentre quelle pratiche avranno luogo nello specchio a quello che va da Punta Chiara a Cala Camiciotto, nello specchio acqueo per il quale la Capitaneria di porto di La Maddalena ha emesso apposita ordinanza (84/25), che ne regolata l’attività con obblighi e divieti. I corsi velici estivi si svolgono oltre che La Maddalena che ospiterà 100 giovani anche presso l'Accademia Navale Livorno (200 giovani), la Scuola Sottufficiali di Taranto (60 giovani)e la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" di Venezia (40 giovani).

