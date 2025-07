Incidente quest'oggi sulla strada statale 125, in territorio di San Teodoro, all'altezza della frazione di Straulas. Per cause ancora da accertare, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata.

All'interno della vettura erano in due: entrambi feriti, ma non in maniera grave, sono stati soccorsi inizialmente dai vigili del fuoco e a seguire dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, la squadra 14A della base estiva dei vigili del fuoco di San Teodoro che ha messo in sicurezza il veicolo, i barracelli e le forze dell'ordine.

(Unioneonline)

