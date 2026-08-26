Più attenzione alla pulizia della strada provinciale 59 e un confronto con il Comune per rendere più efficace la gestione delle segnalazioni ambientali. È quanto torna a chiedere il Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente. Per il Comitato, la provinciale rappresenta una delle principali arterie della Costa Smeralda e il suo decoro costituisce «un elemento essenziale per la sicurezza stradale, l’immagine turistica e la tutela ambientale».

L’associazione riferisce inoltre di essere ancora in attesa della convocazione dell’incontro richiesto con i vertici della Polizia locale e dell’Ufficio Ambiente, finalizzato «a ottimizzare i flussi comunicativi e rendere più efficiente la gestione delle segnalazioni ambientali». Un confronto, aggiunge il Comitato, già sollecitato più volte e ritenuto «indispensabile per migliorare la collaborazione tra cittadini e Amministrazione». Nel frattempo, secondo quanto segnalato, alcuni volontari, residenti e frequentatori della Costa Smeralda stanno intervenendo autonomamente per raccogliere i rifiuti lungo diversi tratti stradali.

Un’attività definita «encomiabile», svolta, precisa il Comitato, da persone «mosse esclusivamente dal senso civico e dall’amore per la Sardegna». Le operazioni avrebbero interessato in particolare Baja Sardinia, il tratto Poltu Quatu-Porto Cervo e le aree limitrofe, con successivo conferimento dei rifiuti presso i Cam.

Alla luce delle criticità riscontrate, il Comitato annuncia infine l’intenzione di invitare il sindaco e l’assessore all’Ambiente a effettuare un sopralluogo congiunto lungo la SP 59 e nei tratti maggiormente interessati, «così da verificare direttamente la situazione denunciata e assumere le conseguenti determinazioni».

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