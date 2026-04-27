Un nuovo parco giochi, «che pian piano prenderà forma grazie a un lavoro attento, condiviso e determinato». Ad annunciarlo è il sindaco di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Duilio Viti.

«Abbiamo scelto di mantenerlo nel cuore del nostro paese, nonostante i vincoli e la complessità dell’area dove ora sorge il vecchio parco (centro matrice e area di rispetto della chiesa), per mantenerlo dove serve: vicino alle scuole dell’infanzia, perché crediamo che i servizi debbano essere comodi, accessibili, fruibili e quindi davvero utili alle famiglie».

Il tutto, rende noto il Comune, secondo una progettazione attenta, di qualità, rispettosa del territorio e capace di valorizzarlo. Il progetto, che a breve dovrà essere approvato, è finanziato in parte con fondi 2025 e successivamente con fondi 2026.

Il parco giochi sarà completamente nuovo: «Moderno, sicuro, colorato e pensato per la felicità dei nostri bambini e dunque delle loro famiglie». Al fine di garantire la massima sicurezza, considerata l’usura del vecchio parco, è stato deciso di chiudere l’area giochi e, a breve, inizieranno le operazioni di smantellamento.

Anche nella frazione di Priatu a breve partiranno gli interventi per la nuova pavimentazione «a norma di legge per i giochi del parco vicino a “La Scóla”».

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