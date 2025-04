Una Giornata del Mare e della cultura marinara particolarmente significativa, quest’anno, per la Guardia Costiera di Olbia, segnata dal taglio del nastro del porto di San Teodoro. L’evento, promosso dalla Direzione Marittima del Nord Sardegna e dal comune di San Teodoro, ha coinvolto, insieme ad autorità civili e militari, molte scolaresche provenienti dal territorio ed è stato dedicato alla valorizzazione del mare come risorsa economica, culturale, scientifica e ambientale.

I bambini hanno potuto effettuare un percorso suddiviso tra vari stand dove erano presenti la Scuola italiana cani salvataggio, Guardia Costiera ausiliaria, Croce Rossa, Protezione Civile, l’Area marina protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo e Capitaneria di Porto di Olbia .

Dall’educazione ambientale al salvamento a mare, i bambini sono stati guidati in numerose attività e, nel contempo hanno potuto visitare le banchine del nuovo porto in fase di allestimento. Con l’occasione è stata ribadita l’importanza delle infrastrutture portuali nella promozione di una mobilità sostenibile e nella tutela dell’ambiente marino. «Attraverso eventi come questo – il commento della Guardia Costiera - il Corpo intende avvicinare i cittadini, e in particolare i più giovani, al mondo del mare, promuovendo la cultura della legalità, del rispetto e della responsabilità verso un patrimonio prezioso da custodire».

