C'è anche Olbia tra le venti tappe scelte da Legambiente per la campagna itinerante Città 2030 - Come cambia la mobilità. Patrocinata dal Comune, l’iniziativa, promossa dal circolo Legambiente Gallura, prevede due appuntamenti per sensibilizzare sull'importanza della sostenibilità negli spostamenti. Domani, A scuola in bici, una passeggiata pedalando con gli alunni della scuola media di Isticadeddu tra le piste ciclabili della zona e, il giorno seguente, una pedalata sulle piste che costeggiano il lungomare fino a piazza Elena di Gallura dove saranno illustrati gli obiettivi della transizione ecologica, tra cui il taglio delle emissioni di CO2 e il dimezzamento delle vittime della strada, e i percorsi che le città coinvolte nella campagna hanno intrapreso per raggiungerli.

Olbia è la prima Città 30 in Italia in cui, dal 2021, vige il limite di velocità di trenta chilometri orari in tutto il territorio urbano, il primo Comune italiano a essersi dotato di un piano di ciclabilità e pedonalità integrate Biciplan e Pediplan, e il primo in Sardegna ad avere istituito le strade scolastiche.

© Riproduzione riservata