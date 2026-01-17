A Golfo Aranci un dibattito sul futuro dei pescatoriAppuntamento il 23 gennaio alle 16 nel salone multimediale San Giuseppe
‘I pescatori di Golfo Aranci tra storia, tradizioni e restrizioni: quale futuro?’ A rispondere, il convegno organizzato dal Consorzio dei Pescatori del paese gallurese, moderato dal presidente, Andrea Viola, con gli interventi del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Domenico Bagalà, i deputati di Forza Italia, Giandiego Gatta e Pietro Pittalis, e i rappresentanti del settore.
Appuntamento il 23 gennaio alle 16 nel salone multimediale San Giuseppe, a Golfo Aranci, per raccontare la storia dei pescatori del luogo, arrivati nei primi anni del Novecento da Ponza, Ventotene e Pozzuoli che hanno contribuito a trasformare la pesca in un mestiere strutturato e allo sviluppo socio economico del paese. “In questo momento, i pescatori sono sempre più compressi tra normative stringenti e poco chiare: bisogna trovare il modo di mettere al centro la tutela della professione”, dice Viola.