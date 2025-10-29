Dolore e commozione a Calangianus per i funerali di Omar Masia, il 25enne morto nella notte tra sabato e domenica dopo un pauroso volo da un ponte a bordo dell’auto su cui viaggiava con altri quattro amici, nelle campagne di Tempio.

Il feretro è arrivato poco prima delle 15 davanti alla chiesa di Santa Giusta, dove si è tenuta la cerimonia. Ad attenderlo migliaia di persone.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco ha presenziato con una folta delegazione per stare vicino al padre del ragazzo, Massimiliano Masia, vigilie del fuoco che era nella squadra intervenuta sul luogo dell’incidente. La messa è stata celebrata dal vescovo di Tempio, Roberto Fornaciari.

L’elicottero dei vigili del fuoco ha anche accompagnato il corteo delle auto sino alla chiesa di Calangianus.

