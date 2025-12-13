Con l'arrivo in Sardegna della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 fra i Tedofori che hanno avuto l'onore e il privilegio di tenere in mano questo simbolo di pace, unità e amicizia, ve n'erano due provenienti dall'Alta Gallura.

Lucia Oggiano, tempiese, ha sempre praticato sport, è fisioterapista, moglie di un ex calciatore, ora allenatore, Carlo Nativi, e anche insegnante presso il Liceo Scientifico Sportivo di Tempio Pausania.

Operaio, ha partecipato a parecchie maratone e mezze maratone un pò ovunque: parliamo di Giovanni Mariotti, calangianese di nascita, ma lurese d'adozione, e fa parte dell'Atletica Luras. Per lui essere investito di questo grande privilegio è stata un autentica sorpresa: è stata infatti la figlia a "confezionargliela", a sua completa insaputa.

In passato, esattamente in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006, un altro lurese aveva goduto di questa sensazionale opportunità: Massimiliano Masala, iscritto all'Associazione Italiana Arbitri della FIGC e ancora oggi ne va fiero.

