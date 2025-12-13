Olbia, raid incendiario in una società di riparazioni: tre mezzi danneggiati, danni ingentiSul posto i carabinieri, indagini in corso
Raid incendiario nella notte nella zona industriale di Olbia.
Appiccate le fiamme all’interno di un capannone di una società di riparazioni, la Essepi meccanica.
Danneggiati tre mezzi di grandi dimensioni. Difficile al momento la stima dei danni, comunque ingenti, che hanno interessato le cabine e parti dei motori dei mezzi.
Le indagini sono condotte dai Carabinieri. Già sentiti i titolari dell’azienda per far luce sull’eventuale pista da seguire per ricostruire l’accaduto.
Al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza.