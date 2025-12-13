Non poteva che essere l’amore per la fotografia il grande protagonista degli ultimi due appuntamenti di Storie di un attimo 2025, che chiuderà domani a Olbia con la mostra mercato delle macchine fotografiche e il film su Elizabeth “Lee” Miller.

Allestita presso le Casermette di via Mameli, l’attesa quattordicesima mostra mercato di macchine fotografiche usate e da collezione sarà visitabile dalle 10 alle 13, mentre alle 18.30 al Politecnico Argonauti in via Garibaldi è in programma la proiezione del film “Lee Miller”. La pellicola, che segna il debutto alla regia di Ellen Kuras nel 2023, racconta la storia della fotografa americana, tra le più grandi del Novecento, già celebre modella, interpretata dal Premio Oscar Kate Winslet.

Attraverso una serie di flashback, partendo da un’intervista rilasciata nel 1977, la fotoreporter e corrispondente newyorkese, classe 1907, ripercorre la sua vita: determinante per il passaggio dietro l’obiettivo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, che la porterà a documentare eventi storici. Dopo lo sbarco in Normandia Lee fotografa i combattimenti a Saint-Malo, durante la Liberazione di Parigi riprende la pubblica umiliazione delle collaborazioniste, in Germania documenta il fronte e gli orrori dei campi di concentramento di Buchenwald e Dachau.

Il risultato è il ritratto di un’anima inquieta e una personalità spigolosa, animata da un forte senso di giustizia e sempre pronta a mettersi dalla parte dei più deboli.

