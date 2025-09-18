«I Vescovi sardi hanno appreso con preoccupazione che il Consiglio regionale della Sardegna ha votato un testo di legge che intende applicare procedure sui tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, in applicazione della sentenza della Consulta del 2019. Il dissenso di noi Vescovi nasce dalla certezza che la vita va sempre difesa, per cui non è accettabile aiutare un malato a morire». È quanto si legge in una nota della Conferenza episcopale sarda. «Il tema della difesa della vita non può essere un'occasione per contrapposizioni politiche, strumentalizzazioni per finalità di consenso elettorale. Esso richiede un approfondimento serio e convincente - sostengono i vescovi sardi - rispettoso della dignità della persona umana».

I Vescovi fanno proprio il comunicato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del 19 febbraio 2025, «nel quale si auspica "che nell'attuale assetto giuridico-normativo si giunga, a livello nazionale, a interventi che tutelino nel miglior modo possibile la vita, favoriscano l'accompagnamento e la cura nella malattia, sostengano le famiglie nelle situazioni di sofferenza”: su questo occorrerebbe concentrare gli sforzi! Nella nostra realtà sarda, in particolare, appare ancora più urgente che si dia concreta attuazione al "Piano di potenziamento della Rete regionale di cure palliative 2024", approvato dalla Giunta regionale il 5 settembre scorso».

«I Vescovi sardi – conclude la nota – ribadiscono, con la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che la dignità non finisce con la malattia o quando viene meno l'efficienza. Non si tratta di accanimento terapeutico, al quale siamo sempre contrari, ma di non smarrire l'umanità».

(Unioneonline)

