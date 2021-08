Sono 23 gli incendi che si sono registrati nella giornata di oggi in Sardegna. 13 di questi hanno richiesto l’intervento del Corpo forestale anche con i mezzi aerei.

I roghi più consistenti sono scoppiati a Cuglieri, in località "Monti Entu" e a “Rocca Freari”, a Bonorva nella zona "C.se Mariani", e anche a Trinità d'Agultu nell’area del "Monte S. Barbara".

Fiamme inoltre a Olzai, in località "M. Argapiai", a Santu Lussurgiu in località "San Leonardo", e a Collinas, nell’area denominata "S.M. Angiarga". Altre emergenze a San Basilio, nella zona "Perdu Orrù", a Mogoro nell’area "Scalittas", a Sorgono in località "Br.cu su Mulloni", a Serri in località "S. Lucia".

Infine in agro del Comune di Sini, "Corona Arrubia", e ad Escalaplano in località "Azzinuri”.

(Unioneonline/s.s.)

