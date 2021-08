Ancora incendi oggi in Sardegna. Due le emergenze in queste ore. Il Corpo forestale, con un elicottero decollato dalla base di Fenosu, sta operando a Cuglieri, in località Monti Entu. Sul posto coordina le operazioni il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Seneghe.

Altro rogo a Bonorva, zona C.se Mariani, con l’arrivo del Corpo forestale e di un elicottero proveniente dalla base di Anela.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata