Un’altra giornata di incendi in Sardegna.

Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di due mezzi aerei (un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di San Cosimo e il Superpuma proveniente da Fenosu) per un incendio divampato nelle campagne di Escalaplano, nella zona di Arcu'e Azzinuri. Sul posto anche i volontari di San Vito e una squadra di Forestas di Escalaplano.

Un altro incendio è divampato nell’agro di Serrenti, nell'area del M.te Perdosu. In azione per domare le fiamme un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Villasalto, assieme a squadre di terra della Forestale, Gauf, vigili del fuoco e volontari.

(Unioneonline)

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