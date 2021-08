La stagione estiva torna a far sorridere la Sardegna, nonostante l’emergenza Covid.

In molte località turistiche dell’Isola si registra infatti il tutto esaurito, in molti casi con numeri migliori del 2019, anno precedente all’inizio della pandemia.

Che il Ferragosto faccia sorridere il comparto turistico lo confermano le stime delle associazioni di categoria, diffuse alla vigilia del “giro di boa” della stagione.

Secondo un'indagine promossa da Assoturismo Confesercenti, per il weekend ferragostano è stato riservato oltre l'89% delle camere disponibili sui principali portali delle agenzie online.

Nei giorni scorsi Confartigianato aveva confermato il trend, sulla scia delle ottime performance di luglio, con la dinamica giornaliera dei flussi relativi a negozi e luoghi di ricreazione che ha fatto registrare un +0.4% rispetto al periodo pre-crisi (2019) e un +9,8% rispetto allo scorso anno, percentuale che sale al +14,0% per gli hub di trasporto.

E tra gli addetti ai lavori si spera che la situazione possa mantenersi rosea fino a settembre.

Attenzione costante viene dunque tenuta sui numeri dell’epidemia, che in questi giorni hanno fatto paventare un possibile ritorno in zona gialla.

Ieri si sono registrati altri 471 nuovi casi, tre nuove vittime e 3 ricoveri in più in area medica. In lieve calo, invece, i pazienti in terapia intensiva (TUTTI I DATI)

La speranza, come detto, è che i numeri non peggiorino ulteriormente e che il prosieguo della campagna vaccinale e soprattutto il pieno rispetto delle regole anti-contagio possano contribuire a un ulteriore peggioramento dei numeri.

Intanto, in queste ore sono annunciati rafforzamenti nei controlli da parte delle forze dell’ordine sui litorali e nelle città balneari, finalizzati alla sicurezza di residenti e turisti, ma – anche e soprattutto - alla verifica di tutte le disposizioni anti-Covid.

