Boom di Ferragosto per il turismo, e la Sardegna è tra le Regioni più prese d’assalto.

Secondo un'indagine promossa da Assoturismo Confesercenti, per il weekend lungo 13-16 agosto è stato riservato oltre l'89% delle camere disponibili sui principali portali delle agenzie online.

Complessivamente si stimano 11,5 milioni di pernottamenti e 1,4 miliardi di spesa turistica.

Parla di "importanti segnali di ripartenza" il presidente dell'associazione Vittorio Messina, che invita ora ad "evitare frenate".

Secondo l'indagine le prenotazioni raggiungono picchi di oltre il 95% per le località balneari, dei laghi e della montagna. Bene anche le località "green" della campagna e collina con l'86,7% delle camere prenotate, e le destinazioni montane, con tassi di occupazione media intorno al 91%.

Recuperano le strutture delle località termali e del benessere, al 75,6% di saturazione. Ancora in sofferenza le città d’arta, con un trend di leggerissimo incremento che le porta al 77,3% di saturazione.

Oltre alla Sardegna le altre Regioni prese d’assalto sono il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia e la Sicilia.

"Adesso è importante evitare frenate - sottolinea Messina –. Preoccupa la possibilità di nuove restrizioni alle attività turistiche in seguito all'aumento dei contagi in alcune regioni. Ma chiudere non si può più: dobbiamo imparare a convivere con il virus. Il Green Pass turistico è uno strumento che va in questa direzione, ma va reso meno oneroso e più facile da gestire per le imprese".

