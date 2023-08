Gli italiani per Ferragosto preferiscono la Sardegna. Almeno nelle intenzioni iniziali.

Il dato emerge dal portale Holidu, che ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori sul portale per soggiorni compresi tra l’11 e il 16 agosto 2023, stilando la classifica delle 50 destinazioni di viaggio più ricercate.

In Sardegna se ne contano dieci. Spicca San Teodoro, sul podio in mezzo a due località spagnole: Barcellona che è prima e Palma di Maiorca che è terza. Chiudono la top five Gallipoli e ancora la Spagna, con Lloret de Mar.

Altre due località sarde in top ten: Olbia ottava e Alghero decima, al sesto posto invece troviamo Rimini, al settimo Valencia e al nono Napoli.

Gli italiani preferiscono le località nostrane, 32 su 50. E vince appunto la Sardegna, regione più rappresentata con 10 destinazioni tra le prime 50 e 3 nella top ten. Oltre a San Teodoro, Olbia e Alghero, abbiamo Villasimius e Budoni 17esima e 20esima, Costa Rei 27esima, Pula 30esima, Palau 43esima e Santa Teresa Gallura 48esima.

Si difende bene la Sicilia con 6 località, 5 per la Puglia, due a testa per Toscana, Lazio, Veneto, Emilia Romagna e Campania, una per Lombardia, Calabria e Friuli Venezia Giulia.

Tra le nazioni, gettonatissima la Spagna con 8 località, tre delle quali in top 5. Poi con due mete Francia, Portogallo e Croazia, una meta a testa per Grecia e Albania. Quest’ultima è la grande novità rispetto agli scorsi anni: economica e bellissima, attrae visitatori da tutto il mondo. La località di Saranda, dove si trova la stupenda spiaggia di Ksamil, è l’unica tra le destinazioni sotto il muro dei 100 euro a notte a persona, ne bastano in media 60 per pernottare, davvero poco in questo periodo dell’anno.

