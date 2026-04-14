l’assalto
14 aprile 2026 alle 07:11aggiornato il 14 aprile 2026 alle 07:11
Eolico, la Sardegna accerchiata dalle pale in mareI progetti sono 25: se venissero realizzati davanti alle coste ci sarebbe una “selva” di 1.110 impianti
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Non solo Poseidon. Il progetto gemello Nurax è stato ripresentato da Eni nello scorso weekend. Anche in questo caso si parla di 33 torri eoliche davanti alla Costa Smeralda, alte circa 350 metri.
Ma i progetti che riguardano le pale in mare attorno alla Sardegna sono 25: se venissero realizzati davanti alle coste ci sarebbe una “selva” di 1.110 impianti.
L’articolo completo di Lorenzo Piras su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital
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