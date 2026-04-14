Non solo Poseidon. Il progetto gemello Nurax è stato ripresentato da Eni nello scorso weekend. Anche in questo caso si parla di 33 torri eoliche davanti alla Costa Smeralda, alte circa 350 metri.

Ma i progetti che riguardano le pale in mare attorno alla Sardegna sono 25: se venissero realizzati davanti alle coste ci sarebbe una “selva” di 1.110 impianti.

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