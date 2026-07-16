Sinnai in festa per la patrona Santa Barbara. Nutrito il programma preparato dal Comitato della sagra in collaborazione con la parrocchia. Si è iniziato oggi, giovedì, con con i tradizionali riti religiosi con la recita dei Vespri, messe solenni, processioni in onore della Santa patrona e dei Santi Anna e Gioacchino, dedicata come sempre ai nonni. E poi i riti religiosi, con una cena comunitaria, lo spettacolo con Alessandro Pili, sindaco di Scraffingiu, una serata con Maria Giovanna Cherchi e una gara poetica campidanese.

Una sagra che come le altre che si celebrano a Sinnai, affonda le radici nel tempo in un clima di grandissima fede per la sua patrona martire. Per oggi e domani sono previste le Messe alle 19 col coro parrocchiale. I festeggiamenti religiosi proseguiranno sabato alle 19,30 con l’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi. Domenica messe alle 10 e alle 19 animata dal coros Sregossini e celebrata dal parroco padre Gabriele Biccai. Al termine la processione col simulacro di Santa Barbara e la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Sinnai fra le vie Roma, Rossini, Respighi, 1 Maggio, Concas, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma, Piazza chiesa. Lunedì 20 luglio alle 19 la messa solenne in onore di Sant’Anna e San Gioacchino, dedicata ai nonni. Seguirà una breve processione in Piazza e un intrattenimento col Comitato della Sagra.

I festeggiamenti civili inizieranno sabato alle 20 con la Cena comunitaria, organizzata dal Comitato di Santa Barbara. Alle 22, spettacolo teatrale “Alessandro Pili, sindaco di Scraffingiu”. Domenica alle 21 i fuochi artificiali. a cura della ditta Fratelli Massa. Alle 22, spettacolo musicale con Maria Giovanna Cherchi che presenta il “Tour 2026, nuovo spettacolo “Duorchecantu”.

Lunedì 20 luglio alle 22, gara poetica dialettale con gli improvvisatori Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis. Alla chitarra, Luca Tiddia. L’associazione Santa Barbara e il Comitato per i festeggiamenti, nell’occasione, ringrazia la popolazione, il Comuni, gli altri Comitati cittadini che collaborano alla realizzazione della Sagra.

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