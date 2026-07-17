Cagliari, scontro sulle nuove tariffe della TariSecondo il Comune i costi avranno un taglio del 4%, l’opposizione smonta i conti: «Ci saranno degli aumenti»
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A Cagliari è scontro politico sulla Tari. Entro il 31 luglio l’amministrazione approverà il piano dei costi per oltre 80mila famiglie, con il Comune che ha annunciato un taglio del 4%. Ma l’opposizione smonta in conti, sostenendo, al contrario, che ci saranno degli aumenti.
Giuseppe Farris (CiviCa 2024): «Il piano economico finanziario per il 2026 aumenterà di oltre 700mila euro e il conto finale, dunque, rischia di essere più pesante».
L’articolo completo di Mauro Madeddu su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital