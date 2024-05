L'Asel, l'associazione sarda Enti locali, organizza una giornata di formazione e approfondimento sulle ultime novità degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Si parlerà di affidamenti diretti e delle procedure negoziate. L'appuntamento è per il 27 maggio a Tramatza, in un locale della statale SS 131, chilometro 103. Lo stesso incontro si terrà il 28 maggio a Cagliari nella sede dell'Asel in Piazza Galilei dalle 8,30 alle 14, sala convegni “Salvatorangelo Cucca” Piazza Galilei n.17.

I lavori verranno introdotti dal presidente dell’Asel Rodolfo Cancedda. Interverrà l'avvocato amministrativista, Alberto Ponti, consulente e formatore, esperto in contrattualistica pubblica e autore di pubblicazioni in materia.

«Gli appalti di importo inferiore alla soglia europea - si legge in un comunicato di Asel - costituiscono, soprattutto negli Enti di piccole dimensioni, la stragrande maggioranza degli affidamenti. Il nuovo codice appalti dedica la prima parte del libro secondo e alcuni allegati al codice stesso che meritano una analisi approfondita al fine di applicare al meglio le disposizioni ivi contenute».

Il programma completo e il modulo di adesione ai due seminari di Tramatza e di Cagliari sono pubblicati sul sito dell’Asel www.aselsardegna.it. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’ASEL Sardegna Tel. 070/42233 - 349.7027578 – mail: asel@aselsardegna.it

