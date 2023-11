È già disponibile - gratuitamente - per i dispositivi Android e iOS l'app "Sardinia", creata dall'assessorato del Turismo in collaborazione con il Crs4 e Sardegna Ricerche. L'obiettivo è far sì che diventi una guida indispensabile per ogni turista che arriva nell'Isola, dando un supporto alla sua esperienza di viaggio e integrandosi con le altre app per fornire quante più informazioni possibili.

«È un riferimento per tutti coloro che vengono in Sardegna, ma anche per noi sardi: deve far sapere qualsiasi cosa succeda qui», fa notare Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, nella presentazione avvenuta oggi all'aeroporto di Cagliari. «Apparentemente sembra un'app comune, ma non lo è: vedrete che sarà una delle migliori in Italia, anche se siamo arrivati per ultimi. Dirà tutti gli eventi che ci sono in Sardegna e in tempo reale, è pensata per fornire informazioni e accompagnare il turista durante l'esperienza di viaggio. Questa è l'idea, in modo moderno e attuale, geolocalizzato e con il QR Code. Utilizzeremo tutte le convenzioni già in essere, dall'aeroporto a Dinamo e Cagliari Calcio, per promuoverla e sarà possibile dare suggerimenti».

I dettagli

L'app ha una struttura in sezioni e comprende testi, in italiano e inglese ma con la volontà di aggiungere presto altre lingue, contenuti multimediali (video, immagini, audio) e interattivi (3D, virtual tour, realtà virtuale). È stata testata da cento studenti e da ora in avanti uno dei principali obiettivi sarà farla crescere ed evolvere. «Sardinia dovrà dare tutto, il più possibile», aggiunge Chessa. «Cercheremo di farla scaricare appena uno arriva in aeroporto o nei porti, come biglietto da visita per dare un benvenuto nell'Isola. E sui colori ho ripreso quelli del brand Sardegna».

© Riproduzione riservata