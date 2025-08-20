I carabinieri della stazione di Sorso sono intervenuti in viale Borio per un incendio di un'autovettura Ford Fiesta, mentre era in marcia, l'intervento intorno alle 22 di ieri sera, 19 agosto, quando l'auto è stata avvolta dalle fiamme a causa di un cortocircuito.

La conducente, fortunatamente è riuscita ad uscire dalla macchina illesa e le fiamme, che hanno interessato il vano motore, sono state spente dai vigili del fuoco di Sassari intervenuti sul posto.

© Riproduzione riservata