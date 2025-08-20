Il cartellone si intensifica: da domani e sino al 24 agosto sarà Castelsardo a ospitare la programmazione più ricca del festival Musica sulle Bocche.

Si comincia giovedì alle 19 al Vento Lounge Bar con il Saxari Ensemble, un giovane quartetto di sassofoni formato da Gian Piero Carta (sax soprano), Edoardo Rosa (sax contralto), Sarah Cannoni (sax tenore) e Luca Chessa (sax baritono) che attraversano il confine tra classica e jazz con spirito giocoso e raffinato.

Alle 19.30, la Terrazza Sala XI propone due maestri del jazz contemporaneo: il sassofonista Rosario Giuliani e il pianista Giovanni Mirabassi. Il loro progetto Live & Kicking, nato e registrato dal vivo a Parigi nello storico Ferber Studio, è il frutto di un lungo percorso artistico condiviso.

Alle 21.30, in Piazza Santa Maria, si incontrano per Slow Dances Nduduzo Makatini (piano), Enzo Favata (fiati ed elettronica dal vivo), Daniele Di Bonaventura (bandoneon) e Simone Padovani (percussioni).

Alle 23 la musica si fa più intima e sperimentale sulla Terrazza della Torre del Castello, con la performance della giovae Deliaurora Cadeddu, compositrice elettroacustica.

Contemporaneamente, alle 23, le scalette del centro storico si animeranno con il dj set di DJ Nazar.

