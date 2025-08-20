Sassari, al via il restyling del campo di TottubellaNelle casse comunali ci sono quasi 600 mila euro
Restyling in vista per il campo di calcio di Tottubella a Sassari. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’impianto sportivo che verrà finanziato con le risorse del Fondo Sport e Periferie 2024. Un’opera da 575mila euro che vedrà la realizzazione del manto in erba sintetica del campo, al momento invece in terra battuta.
È prevista anche la riqualificazione degli spogliatoi attraverso la realizzazione di un cappotto termoisolante e la sostituzione del sistema di illuminazione interna, la manutenzione straordinaria della pavimentazione del campo polivalente di tennis e calcio a 5 e la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione con dei led.
L’intervento era stato candidato da Palazzo Ducale al Fondo Sport e Periferie del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito al fine di «ridurre, in zone di degrado urbano, situazioni di emarginazione e disagio psicofisico e di migliorare il contesto ambientale, l’inclusione sociale e la sicurezza urbana».
«Un’opera particolarmente attesa- sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna -segno dell’attenzione che l’attuale amministrazione intende rivolgere a quei territori geograficamente periferici ma non marginali rispetto alle aspettative di crescita economica e sociale della città nel suo insieme».