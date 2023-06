Cancellato improvvisamente questa sera il volo Easyjet Napoli-Cagliari. Diversi sardi sono stati lasciati a terra dalla compagnia low cost, che prima ha annunciato un rinvio, poi l’annullamento del volo la cui partenza era prevista alle 19.20.

Lo denuncia Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati: «Trovo assurdo che, ancora una volta, i sardi siano costretti a un trattamento simile, con un volo annullato senza preavviso. Ai passeggeri è stato promesso il rimborso tramite un voucher».

In molti, fa sapere Deidda, stanno andando a Roma a proprie spese per poter prendere il primo aereo disponibile. Il primo volo in continuità è a disposizione da martedì.

«Questa situazione sta diventando insostenibile, contatterò immediatamente la compagnia interessata per capire come mai nessun tipo di aiuto è stato concesso in questa situazione di estremo disagio e ho già scritto all’Enac», annuncia il deputato.

