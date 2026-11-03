Dopo l’ondata fredda è sulla Sardegna è in arrivo una perturbazione: in mezza Isola scatta l’allerta arancione per rischio idrogeologico.

Le aree maggiormente interessate dai fenomeni, secondo le previsioni della Protezione civile regionale, sono quelle orientali: dalla Gallura al Sarrabus, passando per Baronia e Ogliastra. La criticità “moderata” (colore arancione, appunto) è indicata tra le 18 e la mezzanotte di domani, 4 novembre.

Stando al bollettino del centro meteo dell’Arpas per la giornata è previsto «cielo poco nuvoloso al mattino, con copertura in aumento nel corso del pomeriggio, in particolare sui settori orientali, dove sono previste precipitazioni fino a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato dalla sera, con cumulati sino ad elevati». Possibili, e da qui l’allerta, «fenomeni localmente di forte intensità, specie tra Ogliastra e Baronie, altrove possibili precipitazioni isolate isolate ad eccezione dei settori nord-occidentali».

Le temperature invece saranno «in generale aumento, specie sulle zone ad ovest della regione».

(Unioneonline/E.Fr.)

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