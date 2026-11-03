Ubriaca sfreccia in auto a 162 km orari: giovane cagliaritana nei guaiStangata in vista per una ragazza, fermata dagli agenti. A ottobre ritirate nel capoluogo e hinterland quasi 70 patenti
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69 patenti ritirate in un mese, per un totale di 1.976 punti decurtati.
È questo il bilancio dell’attività della Polizia Stradale di Cagliari nel mese di ottobre, che ha visto un ulteriore rafforzamento dei servizi di vigilanza su tutto il territorio provinciale, con un’attenzione particolare al fine settimana di Ognissanti.
Le pattuglie hanno concentrato la propria azione sulle principali arterie extraurbane, quelle che registrano i maggiori flussi di traffico: la SS 131 Carlo Felice, la SS 125 VAR, la SS 130, la SS 554 e la SS 195.
Nel dettaglio, nel mese di ottobre sono stati controllati 1.810 veicoli e 2.531 persone. Oltre alle 69 patenti ritirate, sono state 30 le persone denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Di queste, 3 sono risultate positive ai test con valori di alcol nel sangue tre volte volte oltre il limite consentito.
Rilevante anche il dato sulla velocità: 162 le violazioni dei limiti accertate. Altrettanti, 162, i trasgressori sanzionati per la mancata copertura assicurativa, fenomeno al quale la Polizia Stradale ha dedicato una specifica attività di contrasto.
Tra gli interventi più significativi spicca il servizio mirato dello scorso 11 ottobre, pensato proprio per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. In quell’occasione sono state ritirate ben 12 patenti. Tra i conducenti fermati anche una giovane donna, sorpresa alla guida a 162 km/h: i successivi accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,51 g/l, valore ampiamente superiore ai limiti di legge.
(Unioneonline)