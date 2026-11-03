Si è insediato a Sassari il comandante del Reparto Operativo dei carabinieri. Il tenente colonnello Claudio Sanzò, 43enne originario del Salento, ha assunto l'incarico, presentandosi oggi alla stampa nella caserma di via Rockfeller. "Sarà il referente delle indagini per tutta la provincia di Sassari", afferma il comandante provinciale dell'Arma colonnello Antonio Maione. Sanzò, tra le diverse mansioni ricoperte, ha comandato il Nucleo operativo di Monopoli, la Compagnia di Ivrea e la Direzione centrale per i servizi antidroga di Roma. Ha operato in Libano e coordinato, per l'Arma e l'Unione Europea, progetti strategici e di cooperazione operativa in Giordania, Libano, Macedonia del Nord, Moldavia, Tunisia e in America Latina, nel contrasto al crimine organizzato, ai reati ambientali e al traffico illecito di beni culturali. "Un obiettivo che mi prefiggo è quello della presenza- dichiara- nella fase preventiva, delle indagini, e nella vicinanza nei confronti dei cittadini, soprattutto verso le fasce più deboli, troppo spesso colpite dalla criminalità".



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