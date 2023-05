«Non è una novità e dispiace che ancora non siano state prese le dovute contromisure». Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, commenta in questo modo quanto denunciato in occasione del primo maggio sulle condizioni di viaggio sui treni della Sardegna.

«I problemi – prosegue - si registrano sulla tratta Cagliari Sassari ma anche nel Sulcis non va meglio. Per questo motivo, intendo intensificare il dialogo instaurato fin da inizio mandato con Trenitalia e il suo AD, ingegner Corradi, coinvolgendo anche la Regione Sardegna. Ho già richiesto un appuntamento per verificare le possibili soluzioni immediate ma anche misure che risolvano strutturalmente il problema», conclude Deidda.

(Unioneonline/s.s.)

