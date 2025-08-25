Sabato 30 agosto, a Sennori, nella suggestiva ex Cava di Tufo, belvedere panoramico del paese, alle 19.30 avrà luogo la sfilata di moda dal titolo “La nostra Isola”, ideata e realizzata da Giuseppe Piroddu e Rita Pisanu.

La collezione si ispira alla Sardegna, ne richiama le tradizioni, i colori e le emozioni, che saranno racchiusi nei gesti e nei tessuti.

Gli abiti, impreziositi da richiami dell’abito tradizionale locale, vengono reinterpretati in chiave moderna, in equilibrio tra identità ed innovazione. Modelli originali, realizzati con cura, con particolari inediti che sanno interpretare il nuovo, pur ispirandosi all’eleganza del passato .

La brezza estiva accarezzerà leggera gli abiti, il sole farà risplendere i tessuti e ogni passo nella passerella sarà un richiamo alle emozioni.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Sennori, della Proloco Sennori e della Fondazione Cologni, in collaborazione con il Laboratorio Piroddu, l’atelier Orafo di Elia Idini e Cantina Mario Bagella.

