La prima edizione in notturna della Corsa alla stella è stata un successo, con 59 partecipanti da tutta la Sardegna, 16 cavalieri iscritti da Lanusei, un migliaio di persone di persone assiepate sabato sera al galoppatoio di San Cosimo. La gara è stata entusiasmante: primo posto per Marta Chelucci di Lanusei, piazza d’onore per Matteo Arba di Muravera e terzo gradino del podio per Gianni Liperi di Ploaghe.

Premiato l’impegno egli organizzatori, l’Associazione Cavalieri Lanusei di cui Simone Ferreli è presidente e portavoce. «Vorremmo esprimere la nostra soddisfazione per la buona riuscita dell’evento e ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, in particolare le nostre famiglie e tutti gli sponsor. Il mondo dei cavalli a Lanusei è in ottima salute, cerchiamo di far esprimere al meglio le potenzialità della nostra struttura».

Il direttivo dell'Associazione Cavalieri Lanusei

Il movimento ippico a Lanusei è in ottima salute. Lo dimostra l’esistenza di due sodalizi, l’Associazione Ippica lanuseina che organizza il palio di agosto, evento tra i più longevi in Sardegna e, manco a dirlo, un successo anche in questa edizione, e l’Associazione Cavalieri Lanusei, il cui direttivo è composto da: Giuseppe Bassu, Michele Usai, Luca Usai, Mauro Ligas, Simone Ferreli, Angelo Agus, Alessandro Piroddi, Marco Marongiu, Massimiliano Esposito.

