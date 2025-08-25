Il quartiere di Sant’Agostino ad Alghero si prepara a vivere un fine settimana intenso, tra appuntamenti religiosi, intrattenimento e spettacoli per tutte le età.

L’edizione 2025 della festa, organizzata dal Ccn Sant’Agostino con la collaborazione del Comitato Area Sant’Agostino, è stata infatti battezzata “Ritorno al Passato”, con l’obiettivo dichiarato di riportare l’evento ai fasti di un tempo.

I momenti religiosi prenderanno il via già dal 27 agosto con la conferenza “Sant’Agostino e lo spirito europeo” a cura del professor Sergio Sotgiu, per culminare domenica 31 agosto con la processione del simulacro del Santo lungo le vie del quartiere, seguita dalla Santa messa nel piazzale della casa di riposo di Sant’Agostino.

Dal 29 agosto Largo Guillot diventerà il cuore dei festeggiamenti. Previsti gonfiabili per i bambini, stand enogastronomici e artigianali, e tanta musica: si parte dalle 19 con lo Schiuma Party organizzato da Elena Ciccu, accompagnato dal dj set di Krys, in attesa del concerto pop-rock dei Roxidiana, che proporranno un repertorio dagli anni ’70 a oggi. In apertura, alle 21 l’esibizione coreografica di Rosaria Delerci e delle sue allieve, seguita dai balli in piazza aperti a tutti.

Ricco anche il programma di sabato 30 agosto, con la presentazione del libro “Anja e la Strega – Il Bosco dell’Umano Sentire” di Laura Spada e il firmacopie dell’autrice. In piazza ci sarà la musica di Dj Daniele, ma anche un importante momento formativo con la dimostrazione delle manovre salvavita e di primo soccorso a cura dell’associazione Cdf Oltre il Cuore ODV.

La locandina

Grande attesa per la prima edizione della sfilata dei bambini, ideata da Carlo Manca e presentata da Giulio Dore, che anticiperà l’evento clou della serata: il concerto della tribute band Sonoro Ligabue, pronta a far cantare e ballare il pubblico con i grandi successi del rocker emiliano. Un programma variegato, che intreccia momenti di socialità, tradizione e spiritualità, riportando la festa al centro della vita del quartiere e aprendola alla città intera e ai turisti.“C’è tanto impegno per l’organizzazione di questo evento – sottolineano gli organizzatori –. Vorremmo che la festa di Sant’Agostino torni a essere un momento atteso dai residenti e di richiamo per tutta Alghero. Aspettiamo tutti in Largo Guillot per un fine settimana ricco di appuntamenti”.

La Festa di Sant’Agostino è organizzata dal Ccn Sant’Agostino e dal Comitato Area Sant’Agostino con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Regione Sardegna.

