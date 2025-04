Anche Desirè Manca si scaglia contro Roberto Saviano per le sue dichiarazioni sull’assalto al portavalori.

«Ho saputo che un noto scrittore, dopo approfondite indagini (?), guidato da un fiuto pari solo a quello del Commissario Rex, ha iscritto la Sardegna e i sardi tutti nel registro degli indagati di Youtube», ha scritto sui social l’assessora regionale del Lavoro, prima esponente di centrosinistra ad esporsi dopo le dichiarazioni di diversi politici di centrodestra.

«Sono d’accordo con te», prosegue Manca, «la Sardegna produce». Cosa? «Vini pregiati, miele, sughero, olio d’oliva, dolci tipici con ricette che risalgono alla notte dei tempi, produce ottimi formaggi che più volte hanno cercato di riprodurre altrove (con scarso successo), ha una varietà di artigianato che produce delle vere e proprie opere d'arte invidiate in tutto il mondo».

«Ora – continua – tu pretendi di affibbiare il marchio IGP alla produzione di criminali. Non ne hai l’autorità. In Sardegna, come nel resto del mondo, non siamo tutti santi, ma neanche tutti delinquenti e questa patente di criminali che vorresti cucire addosso alla mia terra la rimandiamo al mittente».

