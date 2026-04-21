Tredici milioni di euro a disposizione delle imprese per far fronte ai danni causati negli allevamenti sardi dal virus della dermatite bovina nodulare. L’annuncio è stato fatto questa mattina dall’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus durante la riunione del cosiddetto “tavolo verde” alla presenza delle associazioni di categoria.

Al centro dell’incontro, il tema della dermatite bovina, tornata a manifestarsi negli allevamenti del Sud Sardegna. «Siamo in una fase che richiede la massima attenzione. In queste ore, grazie all’azione tempestiva ed efficace dell’assessorato della Sanità e della Asl – spiega l’assessore Agus - si sta lavorando per contenere e superare il problema il prima possibile. Il blocco della movimentazione dei capi è una misura che pesa sugli allevatori e l’obiettivo deve essere quello di ridurne al minimo la durata, evitando penalizzazioni per la Sardegna rispetto ad altre regioni».

Sul fronte del sostegno alle imprese, l’assessore ha confermato la disponibilità di ulteriori risorse già stanziate nel 2025 dal Consiglio regionale. «Al netto delle somme già impegnate, abbiamo a disposizione 13 milioni di euro che intendiamo utilizzare per rafforzare gli interventi a favore delle aziende colpite. L’obiettivo è quello di estendere gli indennizzi relativi al blocco della movimentazione dei capi, inizialmente previsti solo sino al mese di settembre e durata in realtà sino a gennaio - sottolinea Agus - tenendo conto dell’andamento della situazione e delle difficoltà che le imprese stanno continuando ad affrontare».

(Unioneonline/ An.De)

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