Il questore di Cagliari, Paolo Rossi, non nasconde il dolore: «Non è accettabile che una serata di divertimento possa trasformarsi in un fatto di sangue». E il capo della Squadra Mobile, Fabrizio Mustaro, aggiunge: «Il problema della malamovida non si risolve mettendo un poliziotto davanti a ogni bar o locale. Siamo davanti a una questione di educazione e di rispetto dei valori. Gli adulti devono ragionare su cosa abbiano trasmesso ai loro figli: si tratta di responsabilità. Non si può morire per una scommessa».

La Polizia è riuscita a risolvere l’omicidio nel giro di nemmeno una giornata.

Il questore evidenzia: «Grazie al lavoro minuzioso della Squadra Mobile, sotto lo stretto coordinamento della Procura, il presunto responsabile è stato identificato rapidamente. Sono fiero di avere un gruppo di investigatori e agenti di altissimo livello».

