L’oggetto parla di un’apparentemente innocua “presa d’atto”. La delibera della Giunta Solinas, però, approva gli studi di fattibilità per i nuovi ospedali di Cagliari, Sulcis-Iglesiente, Alghero e Sassari.

Ma non solo: dà mandato alle aziende sanitarie (Asl varie, Aou turritana e Ares) di avviare le «attività mirate all'attuazione del piano di investimenti per la realizzazione dei nuovi presidi».

E dice pure quanto costeranno le operazioni: 798.958.800 euro, da attingere dalle «risorse disponibili derivanti dall'accordo Stato–Regione in materia di finanza pubblica».

Villa Devoto a guida centrodestra ha dato indicazioni su come muovere circa 800 milioni di euro (anche se solo quello di Sassari, finito, costerà più di un miliardo).

L’ha fatto il 23 febbraio, a due giorni dalle elezioni: la delibera fa parte del pacchetto delle last minute, oltre 200 in tutto, che hanno innescato la rabbia della presidente in pectore, Alessandra Todde.

